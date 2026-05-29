PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 82-Jähriger nach Unfall auf der Landesstra0e (L) 383 im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Der 82-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen lebensgefährlich verletzt wurde, ist am 28.05.2026 verstorben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6279586).

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag der Senior am Donnerstagvormittag seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. / pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 16:31

    POL-H: Hannover: Sieben Verletzte nach Stadtbahnunfall auf der Ritter-Brüning-Straße

    Hannover (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen sind am Donnerstag, 28.05.2026, in Hannover-Ricklingen insgesamt sieben Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich der Haltestelle "Allerweg" mutmaßlich infolge einer Weichenfehlstellung zu dem Zusammenstoß. Eine Stadtbahn, die in Richtung Waterloo unterwegs ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 15:42

    POL-H: Ermittlungen nach Angriff auf Wohnungslosen: Festnahmen im Sahlkamp und in Vahrenheide

    Hannover (ots) - Nach einem Angriff auf einen wohnungslosen Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Hannover-Vahrenheide am 03.05.2026 hat die Polizei Hannover drei Tatverdächtige ermittelt und Durchsuchungen im Sahlkamp und in Vahrenheide durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelten drei Jugendliche bzw. Heranwachsende ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 15:30

    POL-H: Nordstadt: 44-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

    Hannover (ots) - Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochmittag, 27.05.2026, in Hannover-Nordstadt bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Polizei identifizierte im Anschluss einen 28-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren