Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 82-Jähriger nach Unfall auf der Landesstra0e (L) 383 im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Der 82-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen lebensgefährlich verletzt wurde, ist am 28.05.2026 verstorben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6279586).

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag der Senior am Donnerstagvormittag seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. / pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell