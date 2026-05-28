Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ermittlungen nach Angriff auf Wohnungslosen: Festnahmen im Sahlkamp und in Vahrenheide

Hannover (ots)

Nach einem Angriff auf einen wohnungslosen Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Hannover-Vahrenheide am 03.05.2026 hat die Polizei Hannover drei Tatverdächtige ermittelt und Durchsuchungen im Sahlkamp und in Vahrenheide durchgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelten drei Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 16, 17 und 18 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung als dringend tatverdächtig. Gegen zwei dieser Personen wird zudem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die mutmaßlichen Täter sollen einen 48-jährigen wohnungslosen Mann am 03.05.2026 gegen 05:55 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Papenwinkel in Hannover-Vahrenheide angegriffen und geschlagen haben. Als der Mann dem Trio aus dem Weg gehen wollte, wurde er von den Angreifern verfolgt und weiterhin angegriffen.

Ein Ehepaar (58 und 59 Jahre alt) eilte ihm zu Hilfe und wurde daraufhin selbst massiv körperlich angegangen. Aufgrund der erheblichen Gewalteinwirkung, unter anderem durch Tritte gegen den Kopf, mussten beide zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen waren teilweise so schwer, dass die Staatsanwaltschaft Hannover diesen Teil der Tat als versuchten Totschlag einstufte.

Intensive polizeiliche Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung des Trios, woraufhin der 18-jährige Beschuldigte bereits am 19.05.2026 in Untersuchungshaft genommen wurde. Am Morgen des 22.05.2026 vollstreckten Einsatzkräfte sodann drei Durchsuchungsbeschlüsse für Objekte in den hannoverschen Stadtteilen Sahlkamp und Vahrenheide sowie einen weiteren Untersuchungshaftbefehl in diesem Ermittlungsverfahren.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten diverse verfahrensrelevante Gegenstände sicher. Die Untersuchungshaftbefehle wurden durch das Amtsgericht Hannover bestätigt. Der 16-jährigen und der 18-jährige Beschuldigte wurden jeweils in eine Jugendanstalt überstellt. /nash, ms

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

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