Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: 44-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Hannover (ots)

Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochmittag, 27.05.2026, in Hannover-Nordstadt bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Polizei identifizierte im Anschluss einen 28-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt trafen sich der 44-Jährige aus Wunstorf und der 28-jährige Hannoveraner gegen 12:30 Uhr am Weidendamm. Hintergrund des Treffens war offenbar ein geplanter Autoverkauf. Im Verlauf des Treffens gerieten die beiden Männer zunächst verbal in Streit. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 44-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten 44-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf und identifizierte den 28-Jährigen als Tatverdächtigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurden mögliche Haftgründe geprüft. Diese liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /ms, pol

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