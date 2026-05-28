Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ford Ranger und VW Multivan entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl und veröffentlicht in diesem Zusammenhang Fotos eines entwendeten Ford Ranger.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 21.05.2026 auf den 22.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst. Hierzu schlugen die Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes ein.

Im weiteren Verlauf entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel sowie zwei Fahrzeuge. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um einen grünen Ford Ranger und einen blauen VW Multivan.

Die Polizei Hannover hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /dok, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell