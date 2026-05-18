PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen im Bereich Neuwied - Einladung für Medienvertreter

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 20.05.26 werden im Roentgen-Museum in Neuwied um 13 Uhr insgesamt drei neue Inspektionsleiter in ihr neues Amt eingeführt. Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Frank Boden übernimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus, sein Vorgänger POR Florian Schwan wird im Rahmen der Zeremonie verabschiedet. Darüber hinaus werden EPHK Thorsten Hähn (Leitung PI Linz) sowie EPHK Andreas Hammer (PI Altenkirchen) in feierlichem Rahmen in ihre Ämter eingeführt.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle des PP Koblenz unter 0261/103 50021/ oder -20 oder per Mail unter service.presse@polizei.rlp.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:34

    POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - Erledigung der Fahndung

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die Öffentlichkeitsfahndung von heute, 09.21 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die als vermisst gemeldete Sylvia H. aus Singhofen im Rahmen der Fahndung wohlbehalten antroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O- Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:21

    POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem gestrigen Sonntag, 17.05.26, wird die 78-jährige Sylvia H. aus Singhofen vermisst. Gegen 12 Uhr verließ die Vermisste ihre Wohnanschrift zu Fuß, um spazieren zu gehen. Gegen 15:15 Uhr wurde sie nochmal von einer Zeugin gesehen. Seitdem gilt die Dame als vermisst, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren