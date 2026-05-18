Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem gestrigen Sonntag, 17.05.26, wird die 78-jährige Sylvia H. aus Singhofen vermisst. Gegen 12 Uhr verließ die Vermisste ihre Wohnanschrift zu Fuß, um spazieren zu gehen. Gegen 15:15 Uhr wurde sie nochmal von einer Zeugin gesehen. Seitdem gilt die Dame als vermisst, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Frau H. ist nur eingeschränkt orientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Beschreibung: weiblich Ca. 1,55m groß Schlanke Statur Graue, schulterlange Haare Blaue Jeanshose Grüne Steppjacke Schwarze Umhängtasche Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/6KjGNhq eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Montabaur unter 02602-9226-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

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