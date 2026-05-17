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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ransbach-Baumbach - Verkehrsunfall auf der L300

Koblenz (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 09.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L300 im Bereich Ransbach-Baumbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeug nach derzeitigem Stand aus Richtung Ebernhahn kommend nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an, die L300 ist deshalb im dortigen Bereich (Ebernhahn - Ransbach-Baumbach) noch gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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