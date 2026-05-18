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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - Erledigung der Fahndung

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die Öffentlichkeitsfahndung von heute, 09.21 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die als vermisst gemeldete Sylvia H. aus Singhofen im Rahmen der Fahndung wohlbehalten antroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O- Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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