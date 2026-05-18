POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - Erledigung der Fahndung
Koblenz (ots)
Mit Bezug auf die Öffentlichkeitsfahndung von heute, 09.21 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die als vermisst gemeldete Sylvia H. aus Singhofen im Rahmen der Fahndung wohlbehalten antroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
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