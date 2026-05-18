POL-PPKO: 78-jährige Frau aus Singhofen - Rhein-Lahn-Kreis - Erledigung der Fahndung

Koblenz (ots) - Seit dem gestrigen Sonntag, 17.05.26, wird die 78-jährige Sylvia H. aus Singhofen vermisst. Gegen 12 Uhr verließ die Vermisste ihre Wohnanschrift zu Fuß, um spazieren zu gehen. Gegen 15:15 Uhr wurde sie nochmal von einer Zeugin gesehen. Seitdem gilt die Dame als vermisst, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die ...

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