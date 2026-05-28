Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Sieben Verletzte nach Stadtbahnunfall auf der Ritter-Brüning-Straße

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen sind am Donnerstag, 28.05.2026, in Hannover-Ricklingen insgesamt sieben Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich der Haltestelle "Allerweg" mutmaßlich infolge einer Weichenfehlstellung zu dem Zusammenstoß. Eine Stadtbahn, die in Richtung Waterloo unterwegs war, wurde hierdurch offenbar auf einen abbiegenden Fahrweg geleitet und kollidierte anschließend mit den hinteren Wagen der entgegenkommenden Stadtbahn.

Beteiligt waren eine Stadtbahn der Linie 13 in Richtung Hemmingen sowie eine Stadtbahn der Linie 3 in Richtung Altwarmbüchen. Durch den Zusammenstoß entgleisten beide Stadtbahnen. Die Stadtbahn in Richtung Hemmingen wurde zudem gegen den Bahnsteig gedrückt.

Infolge des Unfalls wurden insgesamt sieben Personen (15, 17, 17, 18, 51, 82, 87) leicht verletzt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Unfallstelle großräumig ab. Darüber hinaus kam es im Bereich der Ritter-Brüning-Straße zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßen- und Stadtbahnverkehrs.

Durch den Unfall wurden beide Stadtbahnen massiv beschädigt. Zudem entstand Schaden am Hochbahnsteig der Haltestelle "Allerweg". Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund eine Million Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. /dok, ram

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