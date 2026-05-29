Polizeidirektion Hannover

POL-H: Woche der Sicherheit: Polizei und Landeshauptstadt Hannover ziehen vorläufige Bilanz - Mehr als 2.000 Kontrollen durchgeführt und Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im vierstelligen Bereich geahndet

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover und die Landeshauptstadt Hannover haben im Rahmen einer Aktionswoche zu den Themen "Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit" im Stadtgebiet mehrere Tausend Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt. Die in den Fokus genommenen Themen reichten von Schulwegsicherheit/Elterntaxis, Leinenpflicht und Parkverstößen über Kontrollen von Spielplätzen, Kiosken sowie Shisha-Bars bis hin zu Verkehrskontrollen, Tuning-Verstößen sowie illegaler Beschäftigung.

Am Freitagmittag, 29.05.2026, zogen die Polizeidirektion und die Landeshauptstadt Hannover eine Zwischenbilanz zu der Aktionswoche, deren Kontrollen noch bis in die Abendstunden andauern sollten. Über alle Themenbereiche hinweg verzeichneten beide Institutionen weit mehr als 2.000 Kontrollen von Personen, Fahrzeugen sowie Gewerbeobjekten und Spielplätzen. Dabei wurden zahlreiche Verstöße sowie Fehlverhalten festgestellt und konsequent geahndet.

Allein im Bereich der Ordnungswidrigkeiten belief sich die vorläufige Bilanz bis Freitagmittag auf mehr als 1.200 Verfahren aufgrund verschiedenster Feststellungen. Am häufigsten wurden fast 900 Parkverstöße sowie Fehlverhalten zwischen Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern registriert. Ebenfalls sehr häufig hatten Geschwindigkeitsverstöße sowie kritische Begegnungen von Kraftfahrzeugen und Radfahrenden sowie von Radfahrenden untereinander Anzeigen zur Folge. Ebenfalls geahndet wurden Rotlicht- und Vorfahrtsverstöße sowie Verstöße gegen die Leinenpflicht für Hunde.

Im Bereich der 45 verzeichneten Straftaten ragten Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit mehr als der Hälfte aller Verfahren heraus. Auch Beleidigungen, Körperverletzungen, unerlaubter Handel mit Cannabis sowie Besitz von Betäubungsmitteln wie Kokain und Heroin fielen darunter. /ram, ms

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