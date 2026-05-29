PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Woche der Sicherheit: Polizei und Landeshauptstadt Hannover ziehen vorläufige Bilanz - Mehr als 2.000 Kontrollen durchgeführt und Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im vierstelligen Bereich geahndet

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover und die Landeshauptstadt Hannover haben im Rahmen einer Aktionswoche zu den Themen "Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit" im Stadtgebiet mehrere Tausend Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt. Die in den Fokus genommenen Themen reichten von Schulwegsicherheit/Elterntaxis, Leinenpflicht und Parkverstößen über Kontrollen von Spielplätzen, Kiosken sowie Shisha-Bars bis hin zu Verkehrskontrollen, Tuning-Verstößen sowie illegaler Beschäftigung.

Am Freitagmittag, 29.05.2026, zogen die Polizeidirektion und die Landeshauptstadt Hannover eine Zwischenbilanz zu der Aktionswoche, deren Kontrollen noch bis in die Abendstunden andauern sollten. Über alle Themenbereiche hinweg verzeichneten beide Institutionen weit mehr als 2.000 Kontrollen von Personen, Fahrzeugen sowie Gewerbeobjekten und Spielplätzen. Dabei wurden zahlreiche Verstöße sowie Fehlverhalten festgestellt und konsequent geahndet.

Allein im Bereich der Ordnungswidrigkeiten belief sich die vorläufige Bilanz bis Freitagmittag auf mehr als 1.200 Verfahren aufgrund verschiedenster Feststellungen. Am häufigsten wurden fast 900 Parkverstöße sowie Fehlverhalten zwischen Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern registriert. Ebenfalls sehr häufig hatten Geschwindigkeitsverstöße sowie kritische Begegnungen von Kraftfahrzeugen und Radfahrenden sowie von Radfahrenden untereinander Anzeigen zur Folge. Ebenfalls geahndet wurden Rotlicht- und Vorfahrtsverstöße sowie Verstöße gegen die Leinenpflicht für Hunde.

Im Bereich der 45 verzeichneten Straftaten ragten Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit mehr als der Hälfte aller Verfahren heraus. Auch Beleidigungen, Körperverletzungen, unerlaubter Handel mit Cannabis sowie Besitz von Betäubungsmitteln wie Kokain und Heroin fielen darunter. /ram, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 16:31

    POL-H: Hannover: Sieben Verletzte nach Stadtbahnunfall auf der Ritter-Brüning-Straße

    Hannover (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen sind am Donnerstag, 28.05.2026, in Hannover-Ricklingen insgesamt sieben Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich der Haltestelle "Allerweg" mutmaßlich infolge einer Weichenfehlstellung zu dem Zusammenstoß. Eine Stadtbahn, die in Richtung Waterloo unterwegs ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 15:42

    POL-H: Ermittlungen nach Angriff auf Wohnungslosen: Festnahmen im Sahlkamp und in Vahrenheide

    Hannover (ots) - Nach einem Angriff auf einen wohnungslosen Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Hannover-Vahrenheide am 03.05.2026 hat die Polizei Hannover drei Tatverdächtige ermittelt und Durchsuchungen im Sahlkamp und in Vahrenheide durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelten drei Jugendliche bzw. Heranwachsende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren