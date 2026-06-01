Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlener Porsche Boxster aus Hannover-Südstadt aufgefunden

Hannover (ots)

Ein am 26.05.2026 gestohlener Porsche Boxster aus der hannoverschen Südstadt ist wieder da. Zeugen bemerkten das ebenfalls in der Südstadt abgestellte Fahrzeug aufgrund der laufenden Öffentlichkeitsfahndung und informierten die Polizei. Die Hintergründe des Diebstahls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Fahndung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Meldung gelöscht. /ram

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