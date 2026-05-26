Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zuegenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen - Mendelssohnstraße (ots)

Zwischen dem 24.05.2026, 23:00 Uhr und dem 25.05.2026, 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Mendelssohnstraße 6 im Innenstadtbereich Neunkirchen. Als der Unfallgeschädigte am Abend des 25.05.2026 an seine beiden, am rechten Fahrbahnrand, abgestellten PKW kam, stellte er fest, dass an beiden Fahrzeugen jeweils der rechte Außenspiegel abgefahren war. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

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