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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Abend des 28.04.2026 gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Königstraße /Ecke Hüttenbergstraße in Neunkirchen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Hintergründe der Entstehung sowie der Hergang sind Gegenstand der Ermittlungen. Im unmittelbaren Nachgang der Auseinandersetzung kam zu einem Unfallgeschehen zwischen zwei PKW, welche beide nicht mehr fahrbereit waren. Zum Unfallhergang liegen zwischenzeitlich gegenteilige Darstellungen vor. Nachdem mehrere Mitteilungen per Notruf eingegangen sind und die Örtlichkeit durch die Polizei aufgesucht wurde, konnten neben einer größeren Anzahl an Passanten lediglich zwei leicht verletzte Personen einer der beteiligten Parteien angetroffen werden. Die Gegenpartei hatte sich bereits fußläufig von der Örtlichkeit entfernt und konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befanden sich noch in Unfallendstellung, sodass die Unfallsituation festgehalten werden und Beweismittel sichergestellt werden konnten. Hinweise, dass im Rahmen der Auseinandersetzung teilweise auch Messer mitgeführt worden sein sollen, konnten bisher nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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