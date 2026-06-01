Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vom Pilotprojekt zum Dauerbrenner: Polizei Hannover setzt Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit auf Social-Media-Plattform "Twitch" fort - Streams haben bereits über 1,13 Millionen Menschen erreicht

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover setzt neue Maßstäbe in der digitalen Kommunikation: Nach einer im Dezember 2024 gestarteten Pilotphase wird der polizeiliche Twitch-Kanal "PolizeiHannover" nun dauerhaft in die strategische Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Dazu wurde der Polizeidirektion am Montag, 01.06.2026, ein entsprechender Erlass durch das Landespolizeipräsidium überreicht. Als bundesweite Vorreiterin erreicht die Behörde über Twitch Zielgruppen, die über klassische Medien sowie auch im öffentlichen Raum deutlich schwerer zugänglich sind, und stärkt den digitalen Bürgerdialog auf Augenhöhe.

Was im Dezember 2024 als innovatives Experiment begann, hat sich innerhalb eines Jahres zu einem zentralen Pfeiler der modernen Polizeiarbeit entwickelt. Der Twitch-Kanal der Polizeidirektion Hannover dient nicht nur der transparenten Darstellung des Polizeialltags, sondern hat sich als wirkungsvolles Instrument in der Kriminalprävention - insbesondere im Bereich Cybercrime und Cybergrooming, der Anbahnung von Kontakten zu Minderjährigen durch Erwachsene im Netz - sowie in der Nachwuchsgewinnung bewiesen.

Mindestens einmal wöchentlich präsentiert sich die Polizeidirektion Hannover im Livestream, diskutiert mit der Community aktuelle Themen mit und ohne Expertinnen und Experten aus den entsprechenden Fachbereichen oder erklärt, wie es ist Polizist oder Polizistin zu sein. Repräsentiert wird die Behörde dabei von mehreren sogenannten Twitch Officern, die den Job vor der Kamera im Nebenamt wahrnehmen und die Gesichter der Polizeidirektion Hannover nach außen sind.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen sowohl die Akzeptanz der polizeilichen Präsenz auf der für Gaming und Streaming bekannten Social-Media-Plattform Twitch als auch die Resonanz auf die wöchentlichen Angebote. So erreichte die Polizei über die Livestream-Angebote seit dem Start 1,13 Millionen Menschen und verzeichnet aktuell mehr als 68.000 Follower. Über den Chat traten seit Dezember 2024 mehr als 26.000 Menschen in Kontakt mit den Twitch-Officern. Zudem verfolgen einzelne Streams regelmäßig bis zu 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - mit denen die Heinz-von-Heiden-Arena fast komplett gefüllt werden könnte.

"Unsere Präsenz auf Twitch ist weit mehr als nur moderne Öffentlichkeitsarbeit - sie ist digitale Bürgernähe im besten Sinne", betont Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover. "Wir verlassen den sprichwörtlichen Elfenbeinturm und begegnen insbesondere jungen Menschen dort, wo sie einen großen Teil ihrer Lebensrealität verbringen. Dass wir durch einen niedrigschwelligen Chat-Kontakt sogar Menschen in schwierigen Lebenssituationen, wie etwa Betroffene häuslicher Gewalt, dazu ermutigen konnten, Hilfe zu suchen, zeigt die tiefgreifende Bedeutung dieses Kanals. Wir wollen eine Polizei zum Anfassen sein - auch im digitalen Raum."

Der Koordinator des in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelten Projektes, Polizeioberkommissar Jan-Niklas Kansteiner, ergänzt: "Hinter jedem Stream steckt das Ziel, Polizeiarbeit authentisch und begreifbar zu machen. Die Community merkt sofort, ob man sich verstellt oder echtes Interesse am Dialog hat. Dass wir heute national wie international als Best-Practice-Beispiel für digitale Prävention gelten und sogar als 'Ehrenbehörde des Jahres' ausgezeichnet wurden, macht das gesamte Team stolz. Wir haben bewiesen, dass Gaming und seriöse Präventionsarbeit kein Widerspruch sind, sondern eine Chance, Vertrauen nachhaltig aufzubauen und Vorurteile abzubauen."

Aktuelle Zahlen belegen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland regelmäßig zum Controller oder Smartphone greift und Videospiele spielt. Bei Kindern und Jugendlichen sind es rund 90 Prozent, die teilweise mehrere Stunden täglich in Gaming- und Onlinewelten abtaucht. Täterinnen und Tätern nutzen das Vertrauen, das im gemeinsamen Spiel entsteht, für ihre Zwecke aus und suchen nach potenziellen Opfern.

Das gemeinsame Gaming hat die Polizeidirektion Hannover als modernes Mittel erkannt, mit jungen Zielgruppen, in Gespräche auf Augenhöhe zu kommen und durch das gewonnene Vertrauen Gehör für wichtige Themen zu finden. Mit der Präsenz der Polizei in diesem Umfeld, können Täterinnen und Täter nicht nur abgeschreckt, sondern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf die Gefahren durch Phänomene wie Bedrohungen, Cybergrooming oder Online-Radikalisierung hingewiesen und mit dem richtigen Umgang damit vertraut gemacht werden.

Die nun dauerhafte Präsenz der Polizeidirektion Hannover auf Twitch wird sich weiter auf die Präventionsarbeit fokussieren. In diesem Zusammenhang soll auch mit anderen Polizeibehörden, zum Beispiel mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen zusammengearbeitet werden. Auch für die Nachwuchswerbung bleiben die Streams und Darstellungen der Twitch Officer ein wichtiger Baustein: Kooperationen mit der Polizeiakademie Niedersachsen erreichten in Einzelstreams bereits über 250.000 Zuschauer und vermittelten ein modernes, attraktives Bild des Polizeiberufs. /ram, pol

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