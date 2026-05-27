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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Prügelei endet mit Platzwunde

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei ist der Polizei am Dienstagnachmittag vom Stiftsplatz gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 17 Uhr telefonisch mit, dass eine verletzte Person am Boden liege.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei amtsbekannte Männer, einer davon lag mit einer Kopfplatzwunde am Boden und war nicht ansprechbar. Für ihn wurde der Rettungsdienst gerufen, der den Mann erstversorgte. Anschließend lehnte der 51-Jährige allerdings eine weitere ärztliche Behandlung ab.

Den ersten Ermittlungen zufolge war es zwischen dem 51-Jährigen und einem 34-Jährigen zum Streit gekommen, in dessen Verlauf auch die Fäuste eingesetzt wurden. Der 51-Jährige stürzte dadurch zu Boden, wobei er sich die Platzwunde am Kopf zuzog. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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