Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaden ohne Beute

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Mannheimer Straße Sachschaden angerichtet, ohne etwas zu stehlen. Wie ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Dienstag anzeigte, waren Unbekannte über Nacht gewaltsam in sein Kellerabteil eingedrungen. Am frühen Morgen stellte der 67-Jährige fest, dass die Tür des Abteils offenstand - das Vorhängeschloss fehlte und der Riegel war geöffnet worden.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die ungebetenen Besucher nichts mit. Zurück blieb der Schaden an der aufgebrochenen Tür. Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung setzen. |cri

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