Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei im Freibad

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Streit wurde am Montagnachmittag in einem Freibad ernst: Mehrere Badegäste sind aneinandergeraten. Während es wohl zunächst um eine Diskussion zwischen zwei Gruppen ging, entwickelte sich diese zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger soll einen Stein in die "gegnerische" Gruppe geworfen haben. Dabei verletzte er einen 29-Jährigen am Schienbein, er erlitt Schürfwunden. Danach gingen die Kontrahenten aufeinander los. Sie schlugen, kratzten und traten zu, was zu mehreren Verletzungen auf beiden Seiten führte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 36-14199 zu melden. |laa

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