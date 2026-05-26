PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gerangel bei Volksfest

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend hat ein Mann einen 31-Jährigen geschlagen. Die beiden trafen auf dem Fest im Volkspark aufeinander. Der Täter rempelte nach ersten Erkenntnissen den anderen Mann an, der ihn daraufhin ansprach. Als Antwort erhielt er einen Schlag ins Gesicht, wobei seine Brille kaputt ging. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Zeugin ebenfalls geschlagen. Gegen den Angreifer wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:36

    POL-PDKL: Sachbeschädigung und Unfallflucht - Radfahrer fällt mehrfach auf

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Sonntagabend kam es zu mehreren Vorfällen mit einem Radfahrer in der Pariser Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer meldete der Polizei gegen 23 Uhr, dass er mit einem Fahrradfahrer in Streit geraten wäre. Auslöser war, dass der Unbekannte sein Zweirad an einer roten Ampel an den Mercedes des 34-Jährigen lehnte. Auf Aufforderung, ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 10:50

    POL-PDKL: Verkehrskontrollen

    Kaiserslautern (ots) - Am 23.05.2026 gegen 05:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in seinem Pkw sitzend auf dem Parkdeck der Diskothek "Nachtschicht" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann stand hierbei augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Dem Betroffenen wurde die Inbetriebnahme des Fahrzeugs untersagt. Mit der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels erklärte er sich einverstanden. Eine ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 09:41

    POL-PDKL: Mehrere alkohol- und drogenbedingte Vorfälle im Straßenverkehr

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht auf Samstag kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr. In der Trippstadter Straße kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest. Trotz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren