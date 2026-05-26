Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto kracht in Container: Fahrer betrunken

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagabend kam es um 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Tränkwald". Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 35-Jähriger mit seinem Opel in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er im Kurvenbereich von der Straße abkam. Er durchbrach einen Zaun und kam an einem Container zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen dafür, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann musste die Streife zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Ob er ihn zurückbekommt, entscheidet nun ein Gericht. |kle

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