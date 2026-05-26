Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Unfallflucht - Radfahrer fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Am späten Sonntagabend kam es zu mehreren Vorfällen mit einem Radfahrer in der Pariser Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer meldete der Polizei gegen 23 Uhr, dass er mit einem Fahrradfahrer in Streit geraten wäre. Auslöser war, dass der Unbekannte sein Zweirad an einer roten Ampel an den Mercedes des 34-Jährigen lehnte. Auf Aufforderung, dies zu unterlassen, habe der Radler an das Auto getreten und sei davongefahren. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Kurz darauf kam es zu einem Unfall zwischen dem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden VW Golf. Der 42-Jährige Autofahrer hatte nach eigenen Angaben noch versucht, die Kollision durch eine Vollbremsung zu vermeiden. Dennoch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Offenbar unverletzt flüchtete der Unbekannte auch in diesem Fall. Der Schaden an dem Golf wird ebenfalls auf mindestens 500 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er hat eine athletische Figur und dunkle Hautfarbe. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein E-Bike gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Wer Hinweise zur Identität des Radfahrers geben kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |kle

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