Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Rohbau: Mehrere tausend Euro Schaden

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einen Rohbau im Ortszentrum ein. Sie stahlen mehrere Werkzeuge und Kupferkabel. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Täter schlugen vermutlich zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, zu. Offenbar verschafften sie sich über die Eingangstür Zutritt, die mit einer Stahlkette und einem Schloss gesichert war. Zur Aufklärung der Straftat sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |kle

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