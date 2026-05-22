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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme: 34-Jähriger wütet durch Gärten

Weilerbach/Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 34-Jähriger hat die Polizei am Donnerstagabend mehrfach beschäftigt. Der Mann fiel bereits gegen 18 Uhr in einem Discounter in Weilerbach auf. Wegen seines aggressiven Verhaltens forderte eine Mitarbeiterin ihn auf, das Geschäft zu verlassen. Da er sich anfangs weigerte, wurde die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, war der Unruhestifter bereits in einem Linienbus ins benachbarte Rodenbach unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten ihn schließlich in der Friedhofstraße. Dem erteilten Platzverweis kam der Mann zunächst nach.

Knapp zwei Stunden später löste der 34-Jährige allerdings den nächsten Polizeieinsatz aus. Zurück in der Friedhofstraße hatte er mit einem Steinwurf die Eingangstür eines Hauses beschädigt. Anschließend flüchtete er durch mehrere Gärten eines Wohngebiets und hinterließ eine Spur der Verwüstung. In mindestens fünf Grünanlagen beschädigte er Gartenartikel und Glaselemente. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Die Polizeistreife konnte den Mann schließlich festnehmen. Weil er sich bei seinen Randalen eine Verletzung zugezogen hatte, wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Den Rest der Nacht verbrachte er ein einer Gewahrsamszelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu.

Da nicht auszuschließen ist, dass der 34-Jährige auch auf weiteren Grundstücken Schäden angerichtet hat, bitte die Polizei mögliche Betroffene, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-14299 ist die zuständige Polizeiinspektion 2 erreichbar. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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