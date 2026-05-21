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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall wortlos weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwochnachmittag im Stadtteil Hohenecken an einem Unfall beteiligt war, aber abgehauen ist. Nach den derzeitigen Erkenntnissen streifte der Unbekannte gegen 17.20 Uhr in der Burgherrenstraße im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen.

Dessen Eigentümer hörte den Aufprall und ging vor die Tür, um nachzuschauen, was passiert ist. Dort sah er den mutmaßlichen Unfallverursacher auf der Straße stehen; er war aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Als der Betroffene den Unbekannten ansprach, stieg dieser wortlos in sein Auto und fuhr davon.

Vom Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und hat vermutlich eine Glatze. Bekleidet war er mit einer Uniform des US-Militärs. Von seinem Fahrzeug ist nur ein Teil des Kennzeichens bekannt, so dass die Ermittlungen bislang nicht zum Verantwortlichen führten.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Burgherrenstraße unterwegs waren und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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