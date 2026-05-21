Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichen-Diebe zerkratzen Auto-Lack

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben im Stadtteil Erfenbach in der Straße "Ätzweide" an einem Auto Sachschaden angerichtet. Die Unbekannten stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag an dem geparkten Mercedes das vordere Kennzeichen samt Halterung.

Den Spuren nach zu urteilen, benutzten die Täter einen spitzen Gegenstand, um die Halterung zu lösen. Dabei zerkratzten sie den Lack des Fahrzeuges in dem Bereich, in dem zuvor das Kennzeichen angebracht war. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmittag, 12.30 Uhr. An dem grünen Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

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