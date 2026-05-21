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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Fahrradfahrer. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Mann am Mittwochnachmittag im Baalborner Weg an einem Unfall beteiligt, machte sich aber aus dem Staub, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben des zweiten Unfallbeteiligten, eines Autofahrers, war es gegen 15.40 Uhr zwischen ihm und dem Radfahrer zu einem leichten Zusammenstoß gekommen. Demnach war er mit seinem Pkw in Richtung Eugen-Hertel-Straße unterwegs, als der Biker aus der Adam-Hoffmann-Straße einbog und mit seinem Fahrrad das Auto touchierte.

Durch den Anstoß stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Allerdings stieg er anschließend wieder auf sein Fahrrad und fuhr einfach weiter. Am Pkw blieb Sachschaden zurück.

Dank der Hinweise einer Unfallzeugin konnten die Personalien des Radfahrers ermittelt werden. Er wurde zu Hause aufgesucht und mit dem Vorwurf konfrontiert. Ernsthaft verletzt hatte sich der Mann zum Glück nicht. Allerdings wurde auch sein Fahrrad bei der Kollision beschädigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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