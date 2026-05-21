Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pfefferspraypistole, Reizgas und Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund eines Hinweises hat die Polizei am Mittwochabend einen 58-Jährigen in der Pariser Straße vorübergehend festgenommen. Der Mann führte eine Pfefferspraypistole mit sich, die von einem Zeugen als scharfe Schusswaffe wahrgenommen wurde. Einsatzkräfte der Polizei trafen den 58-Jährigen gegen 18 Uhr im Bereich eines Supermarktes an. In seinem Rucksack fanden sie die Pistole. Die Waffe enthielt eine Reizgaskartusche, welche als Tierabwehrspray deklariert war. Außerdem hatte der Mann ein Messer einstecken. Die Pistole, das Reizgas und das Messer stellten die Beamten sicher. Der 58-Jährige musste die Einsatzkräfte zur Polizeidienststelle begleiten, dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen. |erf

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