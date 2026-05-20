Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle im Ortsteil Baalborn

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei Autofahrer in der Otterberger Straße (Ortsdurchfahrt Baalborn). Den Fokus legten die Beamten auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Hintergrund waren Hinweise aus der Bevölkerung, dass das Tempolimit von 30 km/h insbesondere im Berufsverkehr nicht eingehalten wird. Bei hohem Verkehrsaufkommen registrierten die Beamten innerhalb einer Stunde sechs Verstöße. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 52 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 115 Euro. Auch ein Punkt in Flensburg droht.

Besonders gefährlich sind diese Verstöße für die Schulkinder, die auf ihrem Weg zum Bus die Straße überqueren. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und passen Sie Ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten an. Gerade in Bereichen mit Schulwegen und Bushaltestellen ist besondere Vorsicht geboten. Jeder Meter Bremsweg kann im Ernstfall entscheidend sein und dazu beitragen, Unfälle zu verhindern und unsere "schwächeren" Verkehrsteilnehmer zu schützen.

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