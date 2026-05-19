Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen zerstochen: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am Wochenende an zwei Autos in der Weilerbacher Straße (Stadtteil Einsiedlerhof) zu schaffen gemacht. Sie zerstachen an beiden Fahrzeugen einen Reifen. Offenbar verschafften die Täter sich dafür zunächst Zugang zu dem Hof, in dem die Pkws abgestellt waren. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Nach aktuellen Ermittlungen fanden die Beschädigungen zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmittag, 13.30 Uhr, statt. Für die Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

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