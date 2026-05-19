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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Diebstähle aus Autos

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag waren "Autoknacker" im Stadtteil Siegelbach unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand machten sie sich an mindestens drei Fahrzeugen zu schaffen. Die Unbekannten schlugen zwischen Sonntagabend, 18.45 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, zu. In der Sonntagstraße stahlen sie aus einem Honda Bargeld, Elektroartikel und diverse persönliche Dokumente. Der Besitzerin entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Im Mühlenweg entwendeten die Diebe aus einem Pkw medizinische Arbeitsmittel im Wert von etwa 500 Euro. Ein geparkter Opel Corsa fiel den Tätern in der Finkenstraße zum Opfer. Aus dem Auto ließen sie eine Zulassungsbescheinigung mitgehen, die Zeugen im Nachgang in der Nähe wiederfanden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 oder die Polizeiinspektion 2 unter 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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