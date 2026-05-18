Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit E-Scooter hat strafrechtliche Folgen

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Fruchthallstraße/Schneiderstraße hat es am frühen Sonntagabend gekracht. Kurz nach 18 Uhr stießen hier ein E-Scooter - besetzt mit zwei Personen - und ein Pkw zusammen.

Nach den bisherigen Ermittlungen passierte der jugendliche E-Scooter-Fahrer zusammen mit seiner neun Jahre alten Sozia aus Richtung Mall kommend den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Fruchthalle. Der 27-jährige Autofahrer kam aus der Schneiderstraße und wollte in Richtung Burgstraße abbiegen. An der Einmündung zur Fruchthallstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter.

Durch den Aufprall stürzten der 14-jährige E-Scooter-Fahrer und seine Sozia zu Boden. Beide zogen sich Schürfwunden zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der E-Scooter nicht versichert und erreichte eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Weil der Jugendliche dafür keine Fahrerlaubnis hat, wird sowohl gegen ihn als auch gegen seine Erziehungsberechtigten strafrechtlich ermittelt. |cri

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