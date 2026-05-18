Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den hellen Pkw gesehen?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Sonntagnachmittag in Otterberg unterwegs waren und möglicherweise eine Unfallflucht in der Straße "Geißbergring" beobachtet haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Gesucht werden Hinweise zu einem hellen Pkw und dessen Fahrer.

Nach den Angaben einer 59-jährigen Frau war sie mit ihrem Smart auf dem Weg in Richtung der Straße "Am Gärtenich", als ihr der helle Pkw entgegenkam. Der Wagen sei so weit links gefahren, dass sie selbst nach rechts ausweichen musste. Dabei kollidierte der Smart aber mit einem am Straßenrand geparkten Toyota Yaris. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb beim Sachschaden.

Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer des hellen Pkw seine Fahrt fort. Das Kennzeichen oder die Fahrzeugmarke sind bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell