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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel unbeaufsichtigt - Diebe greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Ziemlich unvorsichtig hat sich eine Frau beim Einkaufen verhalten - und ist prompt Opfer von Dieben geworden. Wie die 57-Jährige einen Tag später der Polizei meldete, war sie am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Friedenstraße einkaufen. Bei sich hatte sie unter anderem eine Geldbörse mit den Einnahmen eines Vereinsheims. Diese steckte in der Handtasche der Dame.

Allerdings legte die Frau die Tasche in den Einkaufswagen und ließ sie beim Stöbern zwischen den Regalen aus den Augen. Später stellte die 57-Jährige fest, dass der Geldbeutel verschwunden ist - und mit ihm mehrere hundert Euro. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Frau nicht geben; es war ihr niemand aufgefallen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden.

In diesem Zusammenhang unsere dringende Empfehlung: Lassen Sie Ihre Wertsachen - egal, ob Handtasche, Geldbeutel oder Handy - unterwegs nicht unbeaufsichtigt, sondern tragen Sie diese immer bei sich. Dieben genügen in der Regel wenige Sekunden, um zuzugreifen und zu verschwinden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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