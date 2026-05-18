Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zecher werden aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Mit zwei betrunkenen und aggressiven Zeitgenossen hatten es Mitarbeiter eines Rettungsdienstes am Sonntagnachmittag zu tun. Die Sanitäter waren gegen 17.30 Uhr in die Rütschhofstraße ausgerückt, nachdem ihnen eine "auf dem Boden liegende Person" gemeldet worden war.

Vor Ort konnte das Rettungsteam zwar niemanden mehr auf dem Boden vorfinden, dafür aber zwei alkoholisierte Männer ausfindig machen, die zu Fuß auf dem Weg in Richtung Erzhütten waren. Von den Rettungsdienst-Mitarbeitern angesprochen, zeigten sich die Zecher aggressiv.

Da es offenbar keinen Grund für eine Versorgung der beiden Fußgänger gab, wollte der Rettungswagen wieder abrücken. Noch bevor das Team losfuhr, schlug einer der Männer zunächst gegen die Motorhaube des Fahrzeugs und trat anschließend gegen die Beifahrertür.

Die alarmierte Polizeistreife nahm die Personalien der Zecher auf. Einen Atemalkoholtest konnten beide aufgrund ihres hohen Alkoholpegels nicht durchführen. Gegen die 46 und 53 Jahre alten Männer wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Fahrzeugen strafrechtlich ermittelt. |cri

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