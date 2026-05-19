Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Ins Gesicht geschlagen
Kaiserslautern (ots)
Zwei Männer im Alter von 34 und 41 Jahren zogen am Montagabend in der Innenstadt die Aufmerksamkeit auf sich. Am Fackelrondell war gegen 20 Uhr ein Streit zwischen ihnen eskaliert. Passanten alarmierten wegen der körperlichen Auseinandersetzung die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug der 41-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht. Einsatzkräfte der Polizei trennten die Männer. Nach Platzverweisen kehrte wieder Ruhe ein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. |erf
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