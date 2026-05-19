POL-PDKL: Ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) - Mit zwei betrunkenen und aggressiven Zeitgenossen hatten es Mitarbeiter eines Rettungsdienstes am Sonntagnachmittag zu tun. Die Sanitäter waren gegen 17.30 Uhr in die Rütschhofstraße ausgerückt, nachdem ihnen eine "auf dem Boden liegende Person" gemeldet worden war. Vor Ort konnte das Rettungsteam zwar niemanden mehr auf dem Boden vorfinden, dafür aber zwei alkoholisierte Männer ausfindig machen, die zu Fuß auf dem Weg in Richtung Erzhütten ...

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