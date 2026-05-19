Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Straße abgekommen: 20-Jährige leicht verletzt

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagnachmittag krachte es auf der L382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen. Eine 20-Jährige war gegen Viertel vor drei mit ihrem Toyota von der Straße abgekommen. Offenbar hatte sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen blieb im Grünstreifen auf der Fahrerseite liegen. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin Schmerzen am Kopf und der Hand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Während der polizeilichen Aufnahme war die Straße kurzzeitig gesperrt. |kle

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