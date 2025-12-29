Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gestohlenes Fahrzeug mit Smartphone-App geortet

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. Dezember 2025) gegen 14:30 meldete ein 32-jähriger Mann aus Kempen, dass er sein Fahrzeug zuvor gegen 13:15 Uhr auf der Oppumer Straße in Krefeld abgestellt habe und es nun nicht wiederfinden würde. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um einen hochwertigen Geländewagen. Nachdem die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufgenommen hatten, meldete sich der Mann wenig später erneut bei der Polizei und gab an, dass er das Fahrzeug nun mit Hilfe einer Smartphone-App in Duisburg orten könne. Beamte der Polizei Duisburg konnten das Fahrzeug am gleichen Tag gegen 15:50 Uhr von im Stadtteil Huckingen auffinden und sicherstellen.

(228)

