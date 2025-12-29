PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KR: Nach Verkehrsunfall: vier Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. Dezember 2025) versuchte eine 88-jährige Krefelderin gegen 14:30 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Dahlerdyk zu wenden und kollidierte dabei mit drei geparkten Autos. Eines der Fahrzeuge, und der BMW der Seniorin, kamen erst an einer angrenzenden Mauer zum Stehen. Alle vier Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und konnte nach medizinischer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld aufgenommen.

(227)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

