POL-DA: Lampertheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung/ Vermisste 15-Jährige ist wieder da
Lampertheim (ots)
Die 15-jährige Vermisste konnte durch die Kollegen in Worms wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten um die Löschung der im Zuge der Fahndung veröffentlichten Personalien und des Fotos.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Waldow, Polizeiführerin vom Dienst
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell