POL-DA: Lampertheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung/ Vermisste 15-Jährige ist wieder da

Höchst im Odenwald (ots) - Am Donnerstag (11.09.) kam es zwischen 11:15 Uhr und 11:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Erbacher Straße. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 11:15 Uhr in einer Parklücke ab und verließ die Örtlichkeit zu Fuß. Als er etwa 10 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Kratzer auf der linken Seite des hinteren Kotflügels fest. ...

