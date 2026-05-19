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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugenaufruf: Unbekannte beschädigen Auto

Kaiserslautern (ots)

In der Hegelstraße haben Unbekannte die Windschutzscheibe eines VW Fox beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter mit einem Gegenstand auf das Glas geschlagen. Das schwarze Auto war von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen, 9.10 Uhr, in der Straße geparkt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen des Vorfalls und alle, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonst etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizei Kaiserslautern ist unter der Telefonnummer 0631 369-14199 erreichbar. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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