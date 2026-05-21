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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Fahrer beachtet Vorfahrt nicht - vier Verletzte

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstagabend vier Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen beachtete ein 24 Jahre alter Autofahrer an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Slevogtstraße nicht die Vorfahrt des Omnibusses. Der Busfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die leicht verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Gegen den verantwortlichen Pkw-Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Sein Wagen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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