PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl: Polizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lindenhofstraße zu einem versuchten Diebstahl. Anwohner meldeten der Polizei, dass ein Unbekannter gegen 5.15 Uhr mehrere unverschlossene Garagen betreten habe. Der Mann versuchte auch in verschlossene Garagen einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Durch die Ermittlungen konnte ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann sich auch an anderen Garagen oder Fahrzeugen zu schaffen gemacht hat, bittet die Polizei mögliche Geschädigte oder Zeugen um Hinweise. Anwohner werden gebeten, zu prüfen, ob Gegenstände fehlen oder Beschädigungen entstanden sind. Vorhandene Aufnahmen privater Überwachungssysteme könnten zudem wichtige Hinweise liefern. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:14

    POL-PDKL: Zahl der unverschlossenen Fahrzeuge gestiegen

    Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Auf der Suche nach unverschlossenen Autos und Wagen mit sichtbar herumliegenden Wertgegenständen im Inneren hat die Polizei Kaiserslautern am Dienstag mehr als 1000 Fahrzeuge im Stadtgebiet sowie in einigen Orten des Landkreises kontrolliert. Über mehrere Stunden hinweg waren die Einsatzkräfte in ihrem Dienstgebiet unterwegs. ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 13:08

    POL-PDKL: Pfefferspraypistole, Reizgas und Messer sichergestellt

    Kaiserslautern (ots) - Aufgrund eines Hinweises hat die Polizei am Mittwochabend einen 58-Jährigen in der Pariser Straße vorübergehend festgenommen. Der Mann führte eine Pfefferspraypistole mit sich, die von einem Zeugen als scharfe Schusswaffe wahrgenommen wurde. Einsatzkräfte der Polizei trafen den 58-Jährigen gegen 18 Uhr im Bereich eines Supermarktes an. In seinem Rucksack fanden sie die Pistole. Die Waffe ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:52

    POL-PDKL: Pkw-Fahrer beachtet Vorfahrt nicht - vier Verletzte

    Kaiserslautern (ots) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstagabend vier Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen beachtete ein 24 Jahre alter Autofahrer an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Slevogtstraße nicht die Vorfahrt des Omnibusses. Der Busfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die leicht verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in verschiedene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren