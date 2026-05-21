Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl: Polizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lindenhofstraße zu einem versuchten Diebstahl. Anwohner meldeten der Polizei, dass ein Unbekannter gegen 5.15 Uhr mehrere unverschlossene Garagen betreten habe. Der Mann versuchte auch in verschlossene Garagen einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Durch die Ermittlungen konnte ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann sich auch an anderen Garagen oder Fahrzeugen zu schaffen gemacht hat, bittet die Polizei mögliche Geschädigte oder Zeugen um Hinweise. Anwohner werden gebeten, zu prüfen, ob Gegenstände fehlen oder Beschädigungen entstanden sind. Vorhandene Aufnahmen privater Überwachungssysteme könnten zudem wichtige Hinweise liefern. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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