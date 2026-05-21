Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zahl der unverschlossenen Fahrzeuge gestiegen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Suche nach unverschlossenen Autos und Wagen mit sichtbar herumliegenden Wertgegenständen im Inneren hat die Polizei Kaiserslautern am Dienstag mehr als 1000 Fahrzeuge im Stadtgebiet sowie in einigen Orten des Landkreises kontrolliert. Über mehrere Stunden hinweg waren die Einsatzkräfte in ihrem Dienstgebiet unterwegs. Ziel der Sonderkontrolle war einmal mehr, Diebstähle zu verhindern und gleichzeitig Autobesitzer erneut für das Thema zu sensibilisieren (wir berichteten: https://s.rlp.de/sf2VB8y).

Von 17 bis 23 Uhr waren die Streifenteams der Polizeiinspektion 1 zusammen mit Kräften der operativen Fahndungseinheit der Zentralen Verkehrsdienste und unterstützt durch die US-Militärpolizei sowie Security Police im Einsatz. In dieser Zeit entdeckten sie 95 Fahrzeuge, die unverschlossen abgestellt waren. Sie informierten die jeweiligen Halter, damit diese vor Ort kommen, ihren Wagen ordnungsgemäß verriegeln und somit auch sichern konnten. Insgesamt führten die Beamten mehr als 100 Beratungsgespräche zum Thema "Diebstähle aus Fahrzeugen" durch und verteilten auch dazu passende Flyer mit Informationen zu diesem Thema.

Dass Kontrollen dieser Art und wiederholte Informationen zu diesem Thema nach wie vor notwendig sind, zeigt leider die Anzahl der gemeldeten Diebstähle aus Fahrzeugen: Allein bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 90 solcher Straftaten angezeigt. - Und es gibt leider immer noch zu viele unvernünftige Autobesitzer. Das wiederum zeigt die aktuelle Zahl der festgestellten unverschlossenen Fahrzeuge: Diese lag bei der jetzigen Sonderkontrolle mit 95 deutlich höher als bei der Kontrolle im vergangenen Oktober (66).

Deshalb gilt weiterhin der Appell: Machen Sie Dieben das Leben so schwer wie möglich! Soll heißen: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun - und dann schließen Sie es ab! Allein mit diesen beiden Faktoren haben Sie die Sicherheit Ihres Eigentums um ein Vielfaches erhöht! |cri

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