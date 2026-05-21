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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Regenwasserrohr beschädigt?

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An einem Anwesen in der Hauptstraße ist am Mittwochnachmittag ein Regenwasserrohr aus der Verankerung gerissen worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-14299.

Der betroffene Anwohner stellte die Beschädigung gegen 15.40 Uhr fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Schaden durch ein Fahrzeug verursacht worden sein - möglicherweise ein Traktor mit Anbau oder eine Arbeitsmaschine, eventuell bei einem Wendemanöver auf dem Gehweg. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere zwischen 14 und 15.40 Uhr etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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