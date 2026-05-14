PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall auf A66 erfordert kurzfristige Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.2026 gegen 06:09 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei PKW auf dem Streckenabschnitt der A66 zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Wallau in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines BYD Elektrofahrzeugs kollidierte dabei seitlich mit einer Mercedes A-Klasse einer 53-jährigen aus Mühlheim am Rhein. Sie wurde beim Unfall verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass der 32-Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auf der Dienststelle musste sich der Beschuldigte einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Fahrbahn musste für die Bergungsmaßnahmen kurzfristig vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

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