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PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Pkws überschlagen sich, Fahrer verletzt - Sperrung auf A 671 +++

Wiesbaden (ots)

65203 Wiesbaden, A 671 Fahrtrichtung Hochheim, AS Amöneburg - AS Mz-Kastel, km 10,4

Samstag, 09.05.2026, 23:26 Uhr

(kn) Ein 27jähriger Darmstädter befuhr mit seinem BMW die A 671 stadtauswärts auf der linken der beiden Fahrspuren im Bereich einer langgezogenen Linkskurve. Von hinten näherte sich mit hoher Geschwindigkeit die AMG A-Klasse eines 22jährigen Wiesbadeners. Als dieser den vorausfahrenden BMW feststellte, legte er eine Notbremsung ein, konnte den Aufprall mit dem anderen Pkw aber nicht mehr verhindern.

Der BMW geriet durch den Aufprall von hinten zunächst ins Schleudern, überschlug sich, rutschte in Seitenlage über die Fahrbahn und kam schließlich mit der Front entgegen der Fahrtrichtung und auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Der Mercedes schleuderte zunächst gegen die linksseitige Betonwand, danach quer nach rechts über die gesamte Fahrbahn und die Leitplanke hinweg in die Böschung. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hob der Wagen ab, wurde von da gegen eine dort befindliche Brücke abgelenkt und kam aus einer Höhe von vier bis fünf Metern schließlich wieder auf die Standspur auf.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer fungierten als Ersthelfer und halfen den Fahrern, die Wracks zu verlassen. Wie durch ein Wunder trugen die beiden Beteiligten keine schwereren Verletzungen davon. Rettungsdienst und Feuerwehr Wiesbaden trafen kurze Zeit später am Unfallort ein. Die beiden Fahrer wurden zur weiteren Untersuchung in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht.

Die A 671 ist seitdem zwischen den o.g. Anschlußstellen in Fahrtrichtung Hochheim voll gesperrt. Zum Berichtszeitpunkt dauert die Sperrung noch an. Die Sachschäden an den Pkw sowie den Einrichtungen der Autobahn betragen geschätzte 57.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurden die Pkw abgeschleppt und ein Gutachter hinzugezogen, zudem wurden Führerschein und Smartphone des Wiesbadeners sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und illegalem Straßenrennen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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