PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Kies auf der A3 bei Niedernhausen verloren - Die Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden (ots)

(SMA) Am Montag, 27.04.2026 um 12:57 Uhr verlor ein Lkw mit Pritschenaufbau auf der Autobahn 3 in der Steigung kurz vor Niedernhausen in Fahrtrichtung Köln Kies. Mehrere Verkehrsteilnehmer beobachteten, wie der Lkw auf dem Seitenstreifen anhielt. Kurze Zeit später setzte der Fahrer seine Fahrt wieder fort. Um das Ausmaß der Verunreinigung feststellen zu können, sperrte die Polizei zeitweise die Fahrbahn. Für die Reinigungsarbeiten kam es erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Autobahnmeisterei. Zeugen, die das Kennzeichen des Lkw abgelesen haben, können sich bei der Polizeiautobahnstation unter der Telefonnummer 0611 3454140 melden.

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