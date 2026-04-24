PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen blockiert AK Wiesbaden in FR Köln

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, den 16.11.2026 ereignete sich gegen 14:10 Uhr auf der BAB 3 in Höhe des AK Wiesbaden in Fahrtrichtung Köln ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Ein Campingbus hatte mitten im Feierabendverkehr auf dem linken Fahrstreifen aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall verursacht bei dem weitere vier Fahrzeuge involviert wurden. Dabei blockierten die beteiligten Fahrzeuge die Hauptfahrbahnen des Wiesbadener Kreuzes.

Zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchungen über mögliche Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehr staute sich auf ca. 8 km Länge. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000EUR geschätzt.

Die zwischenzeitliche Vollsperrung der Hauptfahrbahn konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden. Durch die aktuell noch stattfindenden Bergungsmaßnahmen, bleibt jedoch zunächst die linke Fahrspur gesperrt.

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