PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ A 3: umgekippter Pkw-Anhänger sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderung +++

Wiesbaden (ots)

A 3 Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe "Elzer Berg" Mittwoch, 08.04.2026, 16:30 Uhr

(kn) Ein Verkehrsunfall sorgt derzeit auf der A 3 Richtung Frankfurt für Stau und stockenden Verkehr. Ein Gespann (SUV zieht einen Autotransportanhänger mit geladenem Kfz) befährt die A 3 aus Richtung Köln kommend. Zur genannten Uhrzeit gerät der Anhänger kurz hinter der Anschlußstelle Diez aus unbekannter Ursache ins Schlingern und kippt auf die Seite. Die Anhängerdeichsel verkantet sich dabei am ziehenden Fahrzeug. Derzeit ist die linke sowie mittlere Spur blockiert, die Bergungsmaßnahmen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 30.000 Euro.

Verkehrsteilnehmer, die das Zustandekommen des Unfalls beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter 0611-345-4140 in Verbindung zu setzen.

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