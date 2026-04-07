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POL-WI: Verkehrsunfall mit Verletzten führt zur Sperrung der Schiersteiner Brücke auf der A643 Richtung Mainz

Wiesbaden (ots)

(Sc) Ein Auffahrunfall mit Leichtverletzten auf der Schiersteiner Brücke der A643 in Richtung Mainz, zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach, führte am Dienstag den 07.04.2026 um 16:49 Uhr zu einer kurzzeitigen Vollsperrung mit erheblichem Rückstau.

Zur Unfallzeit herrschte hohes Verkehrsaufkommen und es bildete sich bereits ein leichter Stau. Eine 57-jährige deutsche Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW Mini den linken Fahrstreifen und bremste bei Erkennen des Staus. Eine nachfolgende 39-jährige deutsche Autofahrerin in ihrem Opel Adam erkannte dies zu spät und fuhr dem Mini hinten auf.

Durch den Unfall wurde die 39-Jährige Opel-Fahrerin verletzt und musste in einem der umliegenden Krankenhäuser weiter behandelt werden. Die andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Für die Rettungsarbeiten und die anschließende Bergung der Fahrzeuge wurden die beiden Hauptfahrstreifen der A643 Richtung Mainz gesperrt. Der Verkehr musste über den Standstreifen geleitet werden. Hierdurch bildete sich Verkehrsstau, der bis auf die Autobahn 66 zurückreichte.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro.

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