PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Zeugenaufruf nach Autokorso+++

Wiesbaden (ots)

Zeugenaufruf nach Autokorso,

BAB 66, Gem Wiesbaden, A66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Samstag, 11.04.2026, 16:30 Uhr

(Hoe)Auf der Bundesautobahn 66 bei Wiesbaden kam es in Fahrtrichtung Rüdesheim zu einer Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung durch einen Autokorso. Gegen 16:30 Uhr wurde durch mehrere Fahrzeuge eines Autokorsos der Verkehr auf der BAB 66, Höhe Wiesbaden, in Fahrtrichtung Rüdesheim, ausgebremst und an der Vorbeifahrt gehindert. Gegen 17:00 Uhr tauchte der Autokorso im Wiesbadener Stadtgebiet erneut auf und sorgte für eine kurzzeitige Verkehrsbehinderung. Dort konnte die Verantwortlichen durch die Polizei kontrolliert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 4140 zu melden.

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